حضري كوسة بالبشاميل على أصوله

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير " طاجن كوسة بالبشاميل " بمذاق لا يقاوم.
مقادير طاجن كوسة بالبشاميل :
1 كيلو كوسة حلقات مسلوقة
200 جرام لحمة مفرومة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
بصلة مفرومة
زبدة
بهارات
لحم
رشة كمون ناعم
مكعب مرقة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
صوص البشاميل
5 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 و نصف ملعقة كبيرة نشا
1 كوب زبدة
2 مكعب مرقة لحمة
3 كوب ماء
ملح حسب الرغبة
التزيين
بقدونس مفروم .
طريقة تحضير طاجن كوسة بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار
* تضاف التوابل والمرقة والملح والفلفل الأسود والبقدونس
* يقلب الخليط حتى تتعصج اللحمة
البشاميل
* يخلط اللبن البودرة مع النشا والزبدة واللبن والماء والملح والفلفل الأسود والمرقة
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان
* ترص طبقة من الكوسة ثم خليط اللحمة المفرومة ثم المزيد من الكوسة ثم البشاميل
* يرش البقدونس على الوجه
* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم .
مقادير طاجن كوسة بالبشاميل :
1 كيلو كوسة حلقات مسلوقة
200 جرام لحمة مفرومة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
بصلة مفرومة
زبدة
بهارات
لحم
رشة كمون ناعم
مكعب مرقة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
صوص البشاميل
5 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 و نصف ملعقة كبيرة نشا
1 كوب زبدة
2 مكعب مرقة لحمة
3 كوب ماء
ملح حسب الرغبة
التزيين
بقدونس مفروم .
طريقة تحضير طاجن كوسة بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار
* تضاف التوابل والمرقة والملح والفلفل الأسود والبقدونس
* يقلب الخليط حتى تتعصج اللحمة
البشاميل
* يخلط اللبن البودرة مع النشا والزبدة واللبن والماء والملح والفلفل الأسود والمرقة
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان
* ترص طبقة من الكوسة ثم خليط اللحمة المفرومة ثم المزيد من الكوسة ثم البشاميل
* يرش البقدونس على الوجه
* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم .