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مرأة

حضري كوسة بالبشاميل على أصوله

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:03 ص
طريقة عمل كوسة بالبشاميل
طريقة عمل كوسة بالبشاميل
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير " طاجن كوسة بالبشاميل " بمذاق لا يقاوم.

مقادير طاجن كوسة بالبشاميل :

1 كيلو كوسة حلقات مسلوقة
200 جرام لحمة مفرومة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
بصلة مفرومة
زبدة
بهارات
لحم
رشة كمون ناعم
مكعب مرقة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
صوص البشاميل
5 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 و نصف ملعقة كبيرة نشا
1 كوب زبدة
2 مكعب مرقة لحمة
3 كوب ماء
ملح حسب الرغبة
التزيين
بقدونس مفروم .

طريقة تحضير طاجن كوسة بالبشاميل
* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار

* تضاف التوابل والمرقة والملح والفلفل الأسود والبقدونس

* يقلب الخليط حتى تتعصج اللحمة

البشاميل

* يخلط اللبن البودرة مع النشا والزبدة واللبن والماء والملح والفلفل الأسود والمرقة

* يقلب الخليط على النار حتى الغليان

* ترص طبقة من الكوسة ثم خليط اللحمة المفرومة ثم المزيد من الكوسة ثم البشاميل

* يرش البقدونس على الوجه

* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم .
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