حضري كوسة بالبشاميل على أصوله

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة تحضير " طاجن كوسة بالبشاميل " بمذاق لا يقاوم.



مقادير طاجن كوسة بالبشاميل :



1 كيلو كوسة حلقات مسلوقة

200 جرام لحمة مفرومة

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

بصلة مفرومة

زبدة

بهارات

لحم

رشة كمون ناعم

مكعب مرقة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

صوص البشاميل

5 ملعقة كبيرة لبن بودرة

2 و نصف ملعقة كبيرة نشا

1 كوب زبدة

2 مكعب مرقة لحمة

3 كوب ماء

ملح حسب الرغبة

التزيين

بقدونس مفروم .



طريقة تحضير طاجن كوسة بالبشاميل

* تشوح اللحمة المفرومة مع البصل المفروم في الزبدة على النار



* تضاف التوابل والمرقة والملح والفلفل الأسود والبقدونس



* يقلب الخليط حتى تتعصج اللحمة



البشاميل



* يخلط اللبن البودرة مع النشا والزبدة واللبن والماء والملح والفلفل الأسود والمرقة



* يقلب الخليط على النار حتى الغليان



* ترص طبقة من الكوسة ثم خليط اللحمة المفرومة ثم المزيد من الكوسة ثم البشاميل



* يرش البقدونس على الوجه



* توضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم .