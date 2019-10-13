كارثة.. حفظ البطاطس فى الثلاجة يسبب السرطان

حذر الدكتور حسن محمد أخصائى التغذية "من حفظ البطاطس فى الثلاجة، قائلا أنها تسبب السرطان ، وإن العديد من الدراسات الحديثة أثبتت صحة هذا بالفعل بالتجارب المؤكدة.



وأضاف أن حفظ البطاطس فى الثلاجة يتسبب فى زيادة مستويات السكر داخل البطاطس، ومن ثم زيادة مادة الأكريلاميد، وهى مادة مسرطنة وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



وأكد أخصائى التغذية أهمية تخزين البطاطس بطريقة صحيحة وهى تخزينها فى أماكن باردة على قدر المستطاع ومظلمة بعيدا عن الثلاجة، ونصح بعدم قلى البطاطس بصورة كبيرة وجعلها تحصل فقط على اللون الذهبى ولا تصل إلى اللون البنى خلال عملية القلى ، لأن الأطعمة المحروقة تسبب السرطان أيضا .