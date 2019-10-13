جمعية عمومية في الأهلي

استقرت إدارة الأهلي علي تحديد نهاية شهر نوفمبر المقبل موعدًا للجمعية العمومية العادية للنادي لعرض الميزانية والحساب الختامي ومناقشة جدول الأعمال.



وتم تحديد موعد مبدئي يومي 28 و 29 نوفمبر موعدًا للجمعية العمومية العادية علي أن يتم حسم الأمر في إجتماع مجلس الإدارة المقبل الذي يشهد إعتماد ميزانية النادي السنوية .



وكلف محمود الخطيب رئيس النادي قبل حصوله علي أجازة لمدة أسبوع للخضوع لبرنامج علاجي بعد عملية الحقن الموضعي أمس، العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق علي مناقشة العديد من البنود والملفات التي يشرف عليها سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة للتسويق وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق لخلق موارد جديدة لمواجهة الأزمة المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل الأعمال الإنشائية والمشروعات الكبري التي تقوم بها الإدارة بجانب تدعيم الفريق الأول بصفقات كبيرة وجميع الفرق الرياضية.