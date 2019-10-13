الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعدادًا للزمالك

يعود الفريق الأول للكرة بالأهلي للتدريبات اليوم إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.



وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائي للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية بعد غد الثلاثاء .



ويتواجد السداسي محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في تدريبات المنتخب الأول بجانب رباعي المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

