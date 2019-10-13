شباب الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 اليوم مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.





يخوض شباب الأهلي المباراة وهو يأمل في مواصلة انتصاراته المتتالية بالبطولة، وتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم، بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة على التوالي.





وكان الأهلي قد بدأ الموسم بتعادل إيجابي مع سموحة بهدف لمثله، ثم فاز على الزمالك 3 – صفر، وعلى الاتحاد السكندري 2 – 1، وأخيرًا على الجونة 1 – صفر، ليصل رصيده الي 10 نقاط، وسجل الفريق 7 أهداف بينما تلقت شباكه هدفين.



