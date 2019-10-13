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رياضة

شباب الأهلي يواجه الإنتاج الحربي في دوري الجمهورية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:11 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 اليوم مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

يخوض شباب الأهلي المباراة وهو يأمل في مواصلة انتصاراته المتتالية بالبطولة، وتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم، بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة على التوالي.

وكان الأهلي قد بدأ الموسم بتعادل إيجابي مع سموحة بهدف لمثله، ثم فاز على الزمالك 3 – صفر، وعلى الاتحاد السكندري 2 – 1، وأخيرًا على الجونة 1 – صفر، ليصل رصيده الي 10 نقاط، وسجل الفريق 7 أهداف بينما تلقت شباكه هدفين.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائي التدليك.
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