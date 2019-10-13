الأهلي: إسلام عيسى كان خارج حساباتنا

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع النادي المصري البورسعيدي، للتعاقد مع إسلام عيسى، صانع ألعاب الفريق السابق وبيراميدز الحالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.



وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية :"مفاوضاتنا مع إسلام عيسى كانت شفوية عن طريق بعض الوسطاء لم ترتق إلى درجة الرسمية".



وأضاف :"اللاعب كان خارج حساباتنا الفنية خلال الميركاتو الصيفي الماضي".

