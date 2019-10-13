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رياضة

اللقاء الثاني وديا .. موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:35 ص
جانب من تدريب المنتخب
جانب من تدريب المنتخب الاولمبي
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ريهام بكير
يلتقي المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقى غريب نظيره الجنوب إفريقي في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في اللقاء الثاني بين المنتخبين استعدادا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تقام في مصر خلال الشهر القادم.

وانتهى اللقاء الأول بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي 1-1 ، ويسعى الفراعنة الصغار إلى تحقيق نتيجة جيدة خلال لقاء اليوم استعدادا لأمم أفريقيا.

وشارك فى تدريب المنتخب الأولمبي أمس جميع اللاعبين وحاول غريب خلاله معالجة الأخطاء التى وقع فيها بعض اللاعبين فى اللقاء الأول، حيث استغرق التدريب ساعتين، واشتمل على تدريبات اللياقة البدنية تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى سيخوض بها المباراة، بالإضافة بضرورة استغلال الكرات الثابتة امام مرمى الخصم.

وحذر غريب اللاعبين من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء التى تسببت فى احتساب ضربتى جزاء فى اللقاء الأول، وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد وتنافس شريف بينهم من أجل الدخول فى القوام الاساسى للمنتخب قبل انطلاق البطولة.
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