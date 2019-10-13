لعبت مع الأسد تتجاوز المليون مشاهدة عبر يوتيوب

تمكنت أغنية لعبت مع الاسد للفنان عمرو مصطفى من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد ان حققت ما يقرب من مليون و100 الف مشاهدة .



وطرح عمرو مصطفى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، والذي يعود من خلاله إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.



ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ، وهم :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".



بينما قام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.