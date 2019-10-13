Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لعبت مع الأسد تتجاوز المليون مشاهدة عبر يوتيوب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
تمكنت أغنية لعبت مع الاسد للفنان عمرو مصطفى من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد ان حققت ما يقرب من مليون و100 الف مشاهدة .

وطرح عمرو مصطفى ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، والذي يعود من خلاله إلى الغناء بعد تقديمه العديد من الألحان الناجحة.

ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ، وهم :" هتوحشنا"، و"سلمى"، و"أسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".

بينما قام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغنية ما أسامح لـ أصالة تقترب من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم لعبت مع الأسد لـ عمرو مصطفى

عمرو مصطفى يتعاون في ألبومه الجديد مع AR Rahman الحائز على جائزة أوسكار

بتوقيع تركي آل الشيخ .. عمرو مصطفى يطرح ألبومه الجديد لعبت مع الأسد

عاملين حاجة مختلفة.. تامر حسين يهنئ عمرو مصطفي علي أحدث ألبوماته

ترشيحاتنا

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يغرد لـ عمرو دياب: تملنا معاك

رقص مصطفى فهمى مع ابنته فى حفل زفافها .. فيديو

أمير وأحمد على قلبكم .. مرتضى منصور يعلق على رسالة طارق حامد .. فيديو

حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر.. الإفتاء ترد

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة حول مستقبله مع الزمالك

أبرزها اللبن والجبن .. 15 طعاما امتنع عن وضعه في الثلاجة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين