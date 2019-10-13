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رياضة

سلة الأهلي عن مواجهة الزمالك: جاهزون لاستعادة لقب كأس مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
تحدث أحمد الجارحي المدرب العام لفريق رجال كرة السلة الأهلي عن قرعة كأس مصر والتي أوقعت الأهلي مع الزمالك بدور الـ16 لبطولة كأس مصر ،مُشددًا على جاهزية الأهلي لمواجهة أي منافس.

وأكد الجارحي أن الفريق الذي يسعى للتتويج بالبطولات لا ينظر إلى اسم المنافس ، مُضيفًا أن الأهلي جاهز لاستعادة لقب كأس مصر هذا الموسم وأن الجميع تعاهد على المنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.

وكشف المدرب العام لرجال سلة الأهلي عودة الفريق لمواصلة تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها حيث سيتدرب الفريق في تمام الثامنة من مساء اليوم إستعدادا لمواجهة الطيران في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري المرتبط للمحترفين والمقرر إقامتها الأثنين المقبل.

كانت قرعة كأس مصر لكرة السلة “رجال” أوقعت الأهلي مع الزمالك بدور الـ16 وتُقام المباراة أحد أيام 5 أو6 أو7 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والزمالك مع الفائز من مواجهة مركز شباب سوهاج و”الشمس –هليوبوليس” في دور الثمانية للبطولة.

يذكر أن فريق رجال السلة اختتم منافسات الدور التمهيدي من دوري المرتبط للمحترفين بتحقيق الفوز في كافة مبارياته على صعيد الفريق الأول وفريق الشباب .
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