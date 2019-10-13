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رياضة

الاختبار الأول للبدري ..منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا وديا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
جانب من تدريب منتخب
جانب من تدريب منتخب مصر
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ريهام بكير - نور عادل
يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم الأحد ، تحت قيادة الكابتن حسام البدري على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية المقرر لها السابعة من مساء غد الاثنين على نفس الملعب في أول اختبار للبدري.

ومن جانبه أكد محمد بركات مدير المنتخب، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهات الجولتين الأولى والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر .

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
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