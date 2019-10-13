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فن

نبيلة عبيد: لهذا السبب أطلقوا على لقب نجمة مصر الاولى

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن سر حصولها على لقب نجمة مصر الأولى، حيث أكدت أن المنتج إبراهيم شوقى صاحب فكرة وضع هذا اللقب قبل اسمها على التترات .

وتابعت نبيلة عبيد لـ صدى البلد ، أن الفكرة جاءت عن طريق المنتج إبراهيم شوقى، والذى فؤجئت به يطلبها فى إحدى المرات ويعرض وضع هذا اللقب بجوار اسمها على التتر".

واستكملت : جاء هذا الاقتراح بعدما كان يشترط المنتج إبراهيم شوقى على الموزعين الذين يريدون ان يحصلوا على حق شراء أحد أفلامى أن يشترى عشرة أفلام أخرى من الشركة.

وتضيف : " استشرت أحد الأصدقاء الذى أكد لى ان هذه مكانة فنية أستحقها، فقد كنت حريصة فى اختياراتى من خلال الأسماء التى أتعاون معها كمخرجين او مؤلفين ".
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