نبيلة عبيد: لهذا السبب أطلقوا على لقب نجمة مصر الاولى

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن سر حصولها على لقب نجمة مصر الأولى، حيث أكدت أن المنتج إبراهيم شوقى صاحب فكرة وضع هذا اللقب قبل اسمها على التترات .



وتابعت نبيلة عبيد لـ صدى البلد ، أن الفكرة جاءت عن طريق المنتج إبراهيم شوقى، والذى فؤجئت به يطلبها فى إحدى المرات ويعرض وضع هذا اللقب بجوار اسمها على التتر".



واستكملت : جاء هذا الاقتراح بعدما كان يشترط المنتج إبراهيم شوقى على الموزعين الذين يريدون ان يحصلوا على حق شراء أحد أفلامى أن يشترى عشرة أفلام أخرى من الشركة.



وتضيف : " استشرت أحد الأصدقاء الذى أكد لى ان هذه مكانة فنية أستحقها، فقد كنت حريصة فى اختياراتى من خلال الأسماء التى أتعاون معها كمخرجين او مؤلفين ".