أخبار الفن .. مصطفى فهمي يشعل السوشيال ميديا برقصه فى زفاف ابنته .. محمد رمضان يقود طائرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
رقص مصطفى فهمى مع ابنته فى حفل زفافها .. فيديو
احتفل الفنان مصطفى فهمي بزفاف ابنته دينا، مساء أمس، فى حفل زفاف اقتصر فيه الحضور على عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين.
وقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيديو مسرب من حفل الزفاف أثناء رقص مصطفى فهمى مع ابنته.
محمد رمضان يقود طائرة.. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد.
وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.
لهذا السبب لم تتمكن لطيفة من حضور جنازة المخرج شوقى الماجرى
تلقت المطربة التونسية لطيفة أمس عزاء المخرج الراحل شوقى الماجري والذى أقامته بمسجد فريد شوقى بالعجوزة.
حضر العزاء نخبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربى كان ابرزهم الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية والفنان سامح الصريطى، والمخرج هانى خليفة وحاتم على والنجمة السورية سوزان نجم الدين والنجمة ليلى علوى، بالإضافة للنجمة التونسية هند صبرى والتى تلقت العزاء بصحبة لطيفة.
عمرها 40 عامًا وتحدت حماتها.. قصة مصرية أبهرت حكام ذا فويس
تمكنت المصرية رابعة من الحصول على إعجاب المدربين الأربعة من برنامج ذا فويس فى موسمه الخامس، والذى يتم عرضه حاليًا على مجموعة قنوات mbc.
ورغب الأربعة حكام في ضم "رابعة" إلى فريقهم، قبل أن تختار الفنانة أحلام لتنضم إلى فريقها.
وعقب إذاعة الحلقة، دشن رواد تويتر هاشتاج رابعة، وتصدر موقع التواصل، بسبب قوة صوتها.
رقص مصطفى فهمى مع ابنته فى حفل زفافها .. فيديو
احتفل الفنان مصطفى فهمي بزفاف ابنته دينا، مساء أمس، فى حفل زفاف اقتصر فيه الحضور على عدد كبير من أصدقاء وأقارب العروسين.
وقد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيديو مسرب من حفل الزفاف أثناء رقص مصطفى فهمى مع ابنته.
محمد رمضان يقود طائرة.. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد.
وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.
لهذا السبب لم تتمكن لطيفة من حضور جنازة المخرج شوقى الماجرى
تلقت المطربة التونسية لطيفة أمس عزاء المخرج الراحل شوقى الماجري والذى أقامته بمسجد فريد شوقى بالعجوزة.
حضر العزاء نخبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربى كان ابرزهم الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية والفنان سامح الصريطى، والمخرج هانى خليفة وحاتم على والنجمة السورية سوزان نجم الدين والنجمة ليلى علوى، بالإضافة للنجمة التونسية هند صبرى والتى تلقت العزاء بصحبة لطيفة.
عمرها 40 عامًا وتحدت حماتها.. قصة مصرية أبهرت حكام ذا فويس
تمكنت المصرية رابعة من الحصول على إعجاب المدربين الأربعة من برنامج ذا فويس فى موسمه الخامس، والذى يتم عرضه حاليًا على مجموعة قنوات mbc.
ورغب الأربعة حكام في ضم "رابعة" إلى فريقهم، قبل أن تختار الفنانة أحلام لتنضم إلى فريقها.
وعقب إذاعة الحلقة، دشن رواد تويتر هاشتاج رابعة، وتصدر موقع التواصل، بسبب قوة صوتها.