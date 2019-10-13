أخبار الفن .. مصطفى فهمي يشعل السوشيال ميديا برقصه فى زفاف ابنته .. محمد رمضان يقود طائرة

وقال رمضان فى الفيديو إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة ، وقام بالجلوس بجوار الكابتن.تلقت المطربة التونسية لطيفة أمس عزاء المخرج الراحل شوقى الماجري والذى أقامته بمسجد فريد شوقى بالعجوزة.حضر العزاء نخبة من نجوم الفن من مصر والوطن العربى كان ابرزهم الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية والفنان سامح الصريطى، والمخرج هانى خليفة وحاتم على والنجمة السورية سوزان نجم الدين والنجمة ليلى علوى، بالإضافة للنجمة التونسية هند صبرى والتى تلقت العزاء بصحبة لطيفة.تمكنت المصرية رابعة من الحصول على إعجاب المدربين الأربعة من برنامج ذا فويس فى موسمه الخامس، والذى يتم عرضه حاليًا على مجموعة قنوات mbc.ورغب الأربعة حكام في ضم "رابعة" إلى فريقهم، قبل أن تختار الفنانة أحلام لتنضم إلى فريقها.وعقب إذاعة الحلقة، دشن رواد تويتر هاشتاج رابعة، وتصدر موقع التواصل، بسبب قوة صوتها.