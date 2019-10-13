ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبتين من الثوم المشوي على الريق؟

نصح الدكتور فاروق الطاهر استشارى الطب البديل بتناول حبتين يوميا من الثوم المشوى على الريق ،وملاحظة حدوث هذه الأشياء في الجسم بعد تناوله بيوم واحد فقط.
أكد "الطاهر " على ان تناول الثوم يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، التي تجعل العديد من الأشخاص يتنازلون عن تناول بعض العقاقير الطبية لأنه يمد الجسم بالعديد من القدرة المناعية أبرزها.
- يقي من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مضادات عالية من الأكسدة، لذلك يمنع الإصابة من السرطان.
- يطهر أجهزة الجسم جميعها من الجراثيم والبكتيريا والڤيروسات
- الثوم المشوى يعتبر علاجا فوريا لنزلات البرد والسعال، وانسداد الأنف وأزمات الربو.
- الثوم المشوى علاج جيد لالتهابات اللثة والفم وآلام الأسنان.
- يساعد على خفض مستوى الضغط وجعله في حدوده الطبيعي
- يساعد على انتظام نسبة السكر فى الدم ،لذلك يعتبر علاجًا فعّالًا لمرضى البول السكري.
أكد "الطاهر " على ان تناول الثوم يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، التي تجعل العديد من الأشخاص يتنازلون عن تناول بعض العقاقير الطبية لأنه يمد الجسم بالعديد من القدرة المناعية أبرزها.
- يقي من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مضادات عالية من الأكسدة، لذلك يمنع الإصابة من السرطان.
- يطهر أجهزة الجسم جميعها من الجراثيم والبكتيريا والڤيروسات
- الثوم المشوى يعتبر علاجا فوريا لنزلات البرد والسعال، وانسداد الأنف وأزمات الربو.
- الثوم المشوى علاج جيد لالتهابات اللثة والفم وآلام الأسنان.
- يساعد على خفض مستوى الضغط وجعله في حدوده الطبيعي
- يساعد على انتظام نسبة السكر فى الدم ،لذلك يعتبر علاجًا فعّالًا لمرضى البول السكري.