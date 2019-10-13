Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأربعاء.. انطلاق المنتدى الصيني العربي الرابع للتعاون الإذاعي والتليفزيوني

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد وديع
تنطلق الأربعاء بمدينة هانجتشو الصينية أعمال المنتدى الصيني العربي الرابع للتعاون الإذاعي والتليفزيوني، بحضور نخبة من ممثلي الإذاعات والتليفزيونات العربية، والمسؤولين من إدارة التعاون الدولي للهيئة الصينية العامة للإذاعة والتليفزيون.


وتقام على هامش المنتدى ورشة عمل لكبار الإعلاميين والصحفيين العرب بالتعاون مع معهد الدراسات والتدريبات بالهيئة الصينية العامة للإذاعة والتليفزيون، برعاية وزارتي التجارة والخاجية الصينيتين، يحاضر خلالها نخبة من خبراء الإعلام في الصين.


ومن جانبها قالت ليو يينج نائب رئيس معهد الدراسات بالهئية الصينية العامة للإذاعة والتليفزيون إن الورشة فرصة للتعرف على مزيد من المعلومات حول الصين وتطورات قطاع الإذاعة والتليفزيون.


وأكدت يينج أن الورشة أيضا فرصة للتعرف على تاريخ الصين العريق وثقافتها المنيرة ومناظرها الطبيعية بما سيترك اطباعا عميقا لدى المشاركين.


ومعهد الدراسات والتدريبات يتبع الهيئة الصينية العامة للإذاعة والتليزيون وهو مؤسسة حكومية ويعتبر أكبر معهد للدراسات في قطاع الإذاعة التليفزيون بالصين. وينظم تدريبات نظرية متخصصة متنوعة المستويات للعاملين في مؤسسات التلفزة بالصين إضافة للندوات المحلية والدولية المعنية.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ونظيرتها المجموعة الصينية

ترشيحاتنا

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

ضربة لـ أردوغان .. قوات قسد تستعيد السيطرة على منطقة بـ رأس العين وتقتل 54 جنديا تركيا

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

الأهلي يتبرأ من التعاقد مع كهربا.. ويفجر مفاجأة عن أخبار شرائه

صدمة جديدة لـ تركي آل الشيخ بسبب ألميريا.. تفاصيل

أمير وأحمد على قلبكم .. مرتضى منصور يعلق على رسالة طارق حامد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين