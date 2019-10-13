الأربعاء.. انطلاق المنتدى الصيني العربي الرابع للتعاون الإذاعي والتليفزيوني

تنطلق الأربعاء بمدينة هانجتشو الصينية أعمال المنتدى الصيني العربي الرابع للتعاون الإذاعي والتليفزيوني، بحضور نخبة من ممثلي الإذاعات والتليفزيونات العربية، والمسؤولين من إدارة التعاون الدولي للهيئة الصينية العامة للإذاعة والتليفزيون.





وتقام على هامش المنتدى ورشة عمل لكبار الإعلاميين والصحفيين العرب بالتعاون مع معهد الدراسات والتدريبات بالهيئة الصينية العامة للإذاعة والتليفزيون، برعاية وزارتي التجارة والخاجية الصينيتين، يحاضر خلالها نخبة من خبراء الإعلام في الصين.





ومن جانبها قالت ليو يينج نائب رئيس معهد الدراسات بالهئية الصينية العامة للإذاعة والتليفزيون إن الورشة فرصة للتعرف على مزيد من المعلومات حول الصين وتطورات قطاع الإذاعة والتليفزيون.





وأكدت يينج أن الورشة أيضا فرصة للتعرف على تاريخ الصين العريق وثقافتها المنيرة ومناظرها الطبيعية بما سيترك اطباعا عميقا لدى المشاركين.





ومعهد الدراسات والتدريبات يتبع الهيئة الصينية العامة للإذاعة والتليزيون وهو مؤسسة حكومية ويعتبر أكبر معهد للدراسات في قطاع الإذاعة التليفزيون بالصين. وينظم تدريبات نظرية متخصصة متنوعة المستويات للعاملين في مؤسسات التلفزة بالصين إضافة للندوات المحلية والدولية المعنية.









