دهس شرطي كويتي .. والتحقيقات تكشف عن مفاجأة

كشفت صحيفة الوئام عن تعرض شرطي كويتي، يعمل في مطار الكويت لحادث دهس، تسبب في كسر ظهره.



وأضافت الصحيفة، أن التحقيقات كشفت عن أن مرتكب الجريمة هو أحد أقربائه، ابن عمه، وهو ما يعد أمرا مفاجئا.



ومن ناحية أخرى، أشار مصدر إلى أن الحادث جاء على خلفية خلافات عائلية بين الشرطي والجاني.



وتابعت الصحيفة أن الشرطي نُقل إلى المستشفى، حيث أظهر التقرير الطبي الأولي إصابته بكسر في الظهر.



