فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

وضعت المملكة المتحدة البريطانية خطًا ساخنًا للنساء في حالة تعرضهم للعنف المنزلي، فعليهم الاتصال بالرقم المخصص وتقديم شكواهم لكي يقوم بحلها الضباط لكن الكارثة كانت عندما استغل الضباط عددا كبيرا من هؤلاء النساء المستضعفات.



تم إقالة 227 ضابطًا في إنجلترا وويلز وإدانتهم لاستهدافهم 424 امرأة على الأقل بين عامي 2015 و 2018 بالاستغلال، أي ما يعادل امرأة كل 5 أيام، ومما يثير الجزع أن 90 ضابطًا كانوا على اتصال جنسي بضحاياهم أثناء تأديتهم لواجبهم.



والمحزن أن واحدة من بين كل 6 نساء من أصحاب الشكوى عندما اتصلن بالرقم 999 بعد تعرضهم للعنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي، ليصبحن ضحية مرة أخرى لشرطي غير نزيه بحسب الدايلي ميل.



جمعت قاعدة البيانات عن الضحايا بمساعدة قائد شرطة سكوتلاند يارد السابق للعرض في فيلم وثائقي من المقرر أن يبث هذا الأسبوع، قالت لورين تيت 42 سنة من هيرتفوردشاير، بأنها استُهدفت بعد أن تعرضت للضرب الوحشي على يد سائق سيارة أجرة خارج شقتها.



تشير الأرقام إلى أن عدد ضباط الشرطة يزيد 7 مرات عن عدد الأطباء أو المعلمين الذين تم فصلهم أو إدانتهم بسبب سوء السلوك الجنسي من بداية 2015 وحتى أكتوبر 2018.