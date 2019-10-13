شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة شقيقتها الأكبر رشا شيحة.
وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصور قائلة: "وحشتيني أوي".
ونالت بعض الصور التعليقات الإيجابية من جمهورها: "أحلى عائلة كلكم حلوين... أختك حلوة أوي".
وتألقت رشا شيحة شقيقة الفنانة هنا شيحة، بفستان رمادي قصير كشف عن جمالها وأناقتها.
وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصور قائلة: "وحشتيني أوي".
ونالت بعض الصور التعليقات الإيجابية من جمهورها: "أحلى عائلة كلكم حلوين... أختك حلوة أوي".
وتألقت رشا شيحة شقيقة الفنانة هنا شيحة، بفستان رمادي قصير كشف عن جمالها وأناقتها.