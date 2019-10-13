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شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:04 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة شقيقتها الأكبر رشا شيحة.

وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصور قائلة: "وحشتيني أوي".

ونالت بعض الصور التعليقات الإيجابية من جمهورها: "أحلى عائلة كلكم حلوين... أختك حلوة أوي".

وتألقت رشا شيحة شقيقة الفنانة هنا شيحة، بفستان رمادي قصير كشف عن جمالها وأناقتها.


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