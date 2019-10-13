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منوعات

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يغرد لـ عمرو دياب: تملنا معاك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:32 ص
المتحدث باسم نتنياهو
المتحدث باسم نتنياهو يهنئ عمرو دياب
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عزة عاطف
احتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58، الجمعة الماضية، وسط تهاني واحتفالات من أصدقائه ومعجبيه في كل مكان حول العالم، وقد نشر العديد من المشاهير تهنئتهم له، مشيدين بتاريخه الفني القوي عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان من أشد معجبيه المتحدث الرسمي باسم "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي للإعلام العربي، حيث نشر «عوفير جندلمان» تغريدة تهنئة لـ "عمرو دياب" عبر صفحته الشخصية في موقع تويتر قائلًا: "كل عام وأنت بخير يا عمرو.. تملنا معاك".

وأشاد بتاريخ عمرو دياب الغنائي والذي ترجم لعدة لغات قائلًا: "يحظى دياب بتقدير كبير في إسرائيل"، مستشهدًا: "الفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو دياب الشهير تملي معاك".

واختتم جندلمان تغريدته مهنئًا بـ"تملنا معاك"، مضيفًا بأنه يتمنى للفنان عمرو دياب عيد ميلادًا سعيدًا منه شخصيًا ومن جميع معجبيه في إسرائيل.



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