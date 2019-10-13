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أخبار العالم

تفاصيل مثيرة في استهداف تركيا للموقع الأمريكي في سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم التركي على قوات أمريكية في سوريا.

وكانت القوات الأمريكية قد تعرضت لإطلاق نار من مواقع تركية بالقرب من مدينة كوباني السورية يوم الجمعة، وذلك في إطار العدوان التركي على سوريا وخاصة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد.

وبحسب ما ذكره 4 مسئولين حاليين وسابقين لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن القوات التركية كانت تعلم منذ شهور أن موقعا للعمليات الخاصة الأمريكية يتمركزوا في تلك المنطقة.

وقال أحد المسئولين للصحيفة إنه تم إطلاق عدة قذائف عيار 155 مم من داخل تركيا والتي كان استهدفت قوسا حول الموقع الأمريكي، حيث سقطت على جانبيه.

وقال المسئول إن القوات الأمريكية ما كانت لتفعل ذلك مع قوات حليفة، وأن الأتراك كانوا يعلمون أن هناك أمريكيين على التل، وأنه كان عليهم التأني قبل الإقدام على فعل كهذا.

ووفقًا لبيان سابق للبنتاجون، فإن القذائف التركية انفجرت على بعد بضع مئات من الأمتار من موقع خارج منطقة الآلية الأمنية الأمريكية، وفي منطقة يعرف الأتراك بوجود القوات الأمريكية عندها.

وطالب البنتاجون بأن تتجنب أنقرة الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عمل دفاعي فوري.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوص أكار، إن القوات التركية تعمل بالتنسيق في نظيرتها الأمريكية، نافيا تعمد أنقرة استهداف القوات الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع التركية أيضًا إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتجنب إلحاق أضرار بمركز مراقبة أمريكي بالقرب من مواقع الأكراد.

وكانت أنباء قد تواترت بشان إصابة جنود أمريكيين وفرنسيين في القصف.
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