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فن

فى أحدث ظهور لها .. رضوى الشربيني تتعرض لوصلة غزل من متابعيها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:10 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "Hello".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

قلبى ياقلبى - بحبك - زى القمر - ياجمالك


يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".
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