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فن

أنا بيجيلي شلل .. سارة نخلة تحرج أحد متابعيها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:36 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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سيد احمد
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة عبر خاصية استورى من خلال موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكان حد متابعيها وجه لها رسالة وهى" أنا مش هسال سؤال انا بس كل اللي هاقوله تمثيلك حلو جدا وانتى زى القمر مشاء الله عليكى " .


وردة سارة نخلة عليه قائلة " ربنا يخلي حضرتك والله ده ذوق منك بس تمثيلك مش تمسيلك أنا بيجيلى شلل من الأخطاء الإملائية ".

وشاركت سارة نخلة في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

أنا بيجيلي شلل .. سارة نخلة تحرج أحد متابعيها
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