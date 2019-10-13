اتصال هاتفي بين البدري ورئيس الزمالك ينهي الجدل بشأن طارق حامد..فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن تفاصيل مكالمة هاتفية بينه وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشأن طارق حامد لاعب الفريق الأبيض والمتواجد حاليا في معسكر الفراعنة.



وكتب اللاعب عبر السوشيال ميديا رسالة وهي "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".



وكشف مرتضى منصور عن تفاصيل المكالمة الهاتفية عبر برنامج الزمالك اليوم ، قائلا ، البدري أكد لي أن رسالة اللاعب ليس مقصودا بها الزمالك، ووكيل اللاعب أيضا أكد ذلك، وأخيرا "معلييش فلوس لحد".



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح سابقا ، بأن هناك 5 لاعبين سيتم تعديل عقودهم، وهم محمود علاء وطارق حامد ومحمود جنش ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعة، حيث إنه لن يسمح أن يحصل أى لاعب جديد على عقود أعلى منهم.