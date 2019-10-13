تعرف على 7 هرمونات تتحكم فى زيادة الوزن بجسم الإنسان

1- الغدة الدرقية:





2- الأنسولين:

هرمون يفرزه البنكرياس يساعد على حمل الجلوكوز فى الخلايا لاستخدامها كطاقة أو تخزينها كدهن وهو ما يساعد على الحفاظ على مستويات الجلوكوز فى الدم، واستهلاك الأطعمة المصنعة والمشروبات الصناعية يؤدى لمقاومة الأنسولين، وهو ما يؤدى لارتفاع مستويات السكر فى الدم وبالتالى زيادة الوزن والإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.



3- اللبتين:

هرمون اللبتين تنتجه الخلايا الدهنية فى الجسم ويعطى إشارة للمخ بالشعور بالشبع والامتلاء، والإفراط فى تناول الأطعمة المصنعة والسريعة والحلوى والشيكولاتة، يتم تحويل فائض سكر الفراكتوز إلى الدهون فى الكبد والبطن وتفرز الخلايا الدهنية مادة اللبتين، وتتراكم الدهون وبالتالى تحدث زيادة الوزن.



4- الجريلين:

وهو هرمون الجوع، ويساعد على تحفيز الشهية وترسيب المزيد من الدهون، وإذا تم إفراز مستويات عالية من هرمون الجريلين من المعدة والأمعاء تحدث زيادة الوزن.



5- الأستروجين:

وجود مستويات مرتفعة أو منخفضة من هرمون الأستروجين تسبب زيادة الوزن، ومن الأشياء التى تسبب زيادة هذا الهرمون اتباع نظام غذائى غنى بأطعمة تزيد هذا الهرمون، أو بعض المضادات الحيوية تسبب زيادة هذا الهرمون، وبالتالى زيادة الوزن.



6- الكورتيزول:

هو هرمون السيترويد الذى تنتجه الغدة الكظرية ويزداد إفرازه مع الشعور بالقلق والاكتئاب والتوتر، وزيادة إفرازه تؤدى إلى زيادة إفراز الأنسولين وبالتالى ترسب الدهون فى الجسم.



7- التستوستيرون:

هرمون التستوستيرون يساعد على حرق الدهون ويقوى العظام والعضلات ويحسن الرغبة الجنسية، وبالنسبة للنساء يتم إنتاج هذا الهرمون فى المبيض، ولكن العمر والإجهاد يقلل من إنتاج هذا الهرمون، وبالتالى تحدث السمنة وهشاشة العظام.

هناك بعض الهرمونات التى تتحكم فى زيادة وزن الجسم، قدمتها خبيرة الصحة والتجميل رشا شلباية وهي:تنتج 3 هرمونات هى: الكاليستونين وهذه الهرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائى والنوم ومعدل ضربات القلب والنمو، فى بعض الأحيان تنتج الغدة الدرقية هرمون يؤدى إلى قصور الغدة الدرقية ويرتبط هذا الأمر بزيادة الوزن والاكتئاب والإمساك والتعب وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم وبطء ضربات القلب، وقصور الغدة الدرقية يسبب تراكم المياه وليس الدهون فى الجسم، فتجعلك منتفخًا.