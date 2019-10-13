Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فتاة سعودية تغني في مقهى بجدة وترتدي قناعا على وجهها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
سعودية تغني بقناع
سعودية تغني بقناع
Advertisements
عزة عاطف
بصوت عذب وقفت إحدى الفتيات السعوديات تغني داخل مقهى في جدة ليصل صوتها إلى الناس في تجربة جديدة، لكنها ارتدت قناعًا قد غطت به وجهها ليبرز صوت غنائها فقط، محتفظة بزيها الرسمي "العباءة السوداء".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو معبرين عن دهشتهم بعذوبة صوتها، وعن إعجابهم بإعطاء الفرصة للمرأة السعودية بحصولها على الحرية لإخراج مواهبها المدفونة.

تم نشر الفيديو لأول مرة عبر حساب "المقهى" في موقع التواصل "سناب شات" من ثم انتشر على جميع المواقع وقد كتب قائلًا "بعد عودة الحياة إلى مجتمعنا بدأت المواهب تطفو على السطح ولله الحمد".

بينما أعرب البعض عن مدى تشابه صوتها مع صوت الفنانة الراحلة ذكرى، بينما علق البعض الآخر مؤكدًا بأن هناك مواهب مدفونة مثلها لكن لم يجدوا الفرصة مثلها لإبراز تلك المواهب.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاوضات كهربا .. مدير التعاقدات بالأهلي يكشف مطالب فايلر للفريق

الأهلي يكشف لأول مرة عن المبلغ الحقيقي لشراء حسين الشحات

مدير تعاقدات الأهلي يكشف سر العرض الخليجي لوليد أزارو

حتى لا يفسد .. 4 أسرار لتخليل الزيتون عليك اتباعها

أباريق حول الجمر .. حكاية الجبنة أشهر مشروب في مقاهي حلايب وشلاتين .. تفاصيل

للدعارة والاستعباد.. عصابة تستدرج النساء إلى إنجلترا بحجة وظيفة الأحلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة