فتاة سعودية تغني في مقهى بجدة وترتدي قناعا على وجهها

بصوت عذب وقفت إحدى الفتيات السعوديات تغني داخل مقهى في جدة ليصل صوتها إلى الناس في تجربة جديدة، لكنها ارتدت قناعًا قد غطت به وجهها ليبرز صوت غنائها فقط، محتفظة بزيها الرسمي "العباءة السوداء".



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو معبرين عن دهشتهم بعذوبة صوتها، وعن إعجابهم بإعطاء الفرصة للمرأة السعودية بحصولها على الحرية لإخراج مواهبها المدفونة.



تم نشر الفيديو لأول مرة عبر حساب "المقهى" في موقع التواصل "سناب شات" من ثم انتشر على جميع المواقع وقد كتب قائلًا "بعد عودة الحياة إلى مجتمعنا بدأت المواهب تطفو على السطح ولله الحمد".



بينما أعرب البعض عن مدى تشابه صوتها مع صوت الفنانة الراحلة ذكرى، بينما علق البعض الآخر مؤكدًا بأن هناك مواهب مدفونة مثلها لكن لم يجدوا الفرصة مثلها لإبراز تلك المواهب.