زينة: أحلى حاجة أنك تعيش طفولتك مع أولادك

نشرت الفنانة زينة فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلقت زينة على الفيديو قائلة: "أحلى حاجة في العالم أنك تعيش طفولتك مع ولادك👬 ....سبحان الله معاهم كل حاجه أحلي يارب يحفظهم ويحفظ ولادكم ويرزق كل الناس يااااااااارب👬❤️❤️ ما الآكشن سهل أهو أمال عاملين قصة ليه 🤣🤣🤣



وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلم "البدلة".