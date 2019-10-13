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فن

زينة: أحلى حاجة أنك تعيش طفولتك مع أولادك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:24 ص
زينة
زينة
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سيد احمد
نشرت الفنانة زينة فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت زينة  على الفيديو قائلة: "أحلى حاجة في العالم أنك تعيش طفولتك مع ولادك👬 ....سبحان الله معاهم كل حاجه أحلي يارب يحفظهم ويحفظ ولادكم ويرزق كل الناس يااااااااارب👬❤️❤️ ما الآكشن سهل أهو أمال عاملين قصة ليه 🤣🤣🤣

وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلم "البدلة".
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