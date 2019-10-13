المنتخب السعودي يتدرب في رام الله استعدادا لمواجهة فلسطين

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، تدريباته على ملعب فيصل الحسيني الدولي في مدينة رام الله الفلسطينية، استعدادًا للقاء نظيره الفلسطيني، بعد غدٍ، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



وينتظر أن يؤدي الأخضر تدريبًا ثانيًا على الملعب ذاته، غدًا، يضع من خلاله الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، اللمسات الأخيرة لمواجهة فلسطين.



ويعول المنتخب السعودي على سجله المميز في مباراته الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، عندما يحل ضيفًا على نظيره الفلسطيني، بعد غدٍ، على ملعب فيصل الحسيني في رام الله.



ومنذ مشاركة الأخضر في تصفيات كأس العالم بدءًا من مونديال 1978م، لم يتعرض الأخضر سوى لخسارة وحيدة كانت من منتخب إيران بنتيجة "0-3" في المشاركة الأولى.



وبعد نهاية تلك المباراة لم يتعرض الأخضر لأي خسارة طوال المشاركات التسع المقبلة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار في ست مباريات، فيما تعادل في 3 مباريات.



وسجل المنتخب السعودي طوال هذه المباريات 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.