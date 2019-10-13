ترامب يعترف: أمريكا أزهقت ملايين الأرواح وأهدرت تريليونات في الشرق الأوسط

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على منتقدي قراره- الديمقراطيون بصفة خاصة- بسحب القوات من الحدود السورية التركية، والذي أعقبه عدوان قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأراضي السورية.



وقال ترامب على تويتر:"نفس الأشخاص الذين وصلوا بنا إلى داخل الرمال المتحركة في الشرق الأوسط، وإنفاق 8 تريليونات دولار وإهدار آلاف من الأرواح ( وملايين الأرواح عندما تحسب الجانب الآخر)، يقاتلون الآن لإبقائنا هناك".



وأضاف:"لا تستمع إلى أشخاص ليس لديهم أدنى فكرة، لقد أثبتوا أنهم غير كفؤ".



وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة في تاريخها هو التدخل في الشرق الأوسط، واصفا إياه بالمستنقع.

