حدث ليلا.. حقيقة انقلاب طارق حامد على الزمالك.. ضربة قوية لأردوغان في سوريا.. وآخر تطورات انتقال كهربا إلى الأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
البابا تواضروس: المقلل من قيمة الوطن بأى صورة إنسان خائن
أكد قداسة البابا تواضروس أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وأن مصر وطن مختلف عن كل الأوطان التى في العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأى صورة يعتبر إنسان خائن.
من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك
فجر أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما كتبه اللاعب عبر السوشيال ميديا، وجاءت رسالته كالأتي: "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن اصمت مرة اخرى"
الأهلي يتبرأ من التعاقد مع كهربا.. ويفجر مفاجأة عن أخبار شرائه
فجر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا .
وقال توفيق خلال تصريحاته على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير المذاع على قناة اون سبورت، إن مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء لم يتفاوضوا إطلاقا مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق.
ضربة لـ أردوغان .. قوات قسد تستعيد السيطرة على منطقة بـ رأس العين وتقتل 54 جنديا تركيا
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قوات أردوغان تقتل 9 مدنيين من بينهم سياسية كردية
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاتلين موالين لتركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق بشمال سوريا اليوم السبت لكن القوات المدعومة من تركيا سارعت بالنفي قائلة إنها لم تتقدم إلى هذا الطريق.
إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية أمريكية خلال حفل زفاف .. فيديو
أفادت وكالة رويترز البريطانية بحدوث إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، خلل حفل زفاف.
نبيلة عبيد: تذوقت طعم سينما محمد خان فى الغرقانة
كشف الفنانة نبيلة عبيد عن سر موافقتها التعاون مع المخرج محمد خان فى بداية مشواره الفنى فى فيلم الغرقانة.
البابا تواضروس: المقلل من قيمة الوطن بأى صورة إنسان خائن
أكد قداسة البابا تواضروس أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وأن مصر وطن مختلف عن كل الأوطان التى في العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأى صورة يعتبر إنسان خائن.
من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك
فجر أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما كتبه اللاعب عبر السوشيال ميديا، وجاءت رسالته كالأتي: "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن اصمت مرة اخرى"
الأهلي يتبرأ من التعاقد مع كهربا.. ويفجر مفاجأة عن أخبار شرائه
فجر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا .
وقال توفيق خلال تصريحاته على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير المذاع على قناة اون سبورت، إن مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء لم يتفاوضوا إطلاقا مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق.
ضربة لـ أردوغان .. قوات قسد تستعيد السيطرة على منطقة بـ رأس العين وتقتل 54 جنديا تركيا
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قوات أردوغان تقتل 9 مدنيين من بينهم سياسية كردية
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاتلين موالين لتركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق بشمال سوريا اليوم السبت لكن القوات المدعومة من تركيا سارعت بالنفي قائلة إنها لم تتقدم إلى هذا الطريق.
إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية أمريكية خلال حفل زفاف .. فيديو
أفادت وكالة رويترز البريطانية بحدوث إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، خلل حفل زفاف.
نبيلة عبيد: تذوقت طعم سينما محمد خان فى الغرقانة
كشف الفنانة نبيلة عبيد عن سر موافقتها التعاون مع المخرج محمد خان فى بداية مشواره الفنى فى فيلم الغرقانة.