Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا.. حقيقة انقلاب طارق حامد على الزمالك.. ضربة قوية لأردوغان في سوريا.. وآخر تطورات انتقال كهربا إلى الأهلي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:08 ص
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .

البابا تواضروس: المقلل من قيمة الوطن بأى صورة إنسان خائن
أكد قداسة البابا تواضروس أن مصر لها وضعية خاصة في التاريخ والجغرافيا والحضارة والطبيعة والأديان، وأن مصر وطن مختلف عن كل الأوطان التى في العالم، ومن يقلل من قيمة الوطن بأى صورة يعتبر إنسان خائن.

من معسكر المنتخب .. أول تعليق لطارق حامد عن حقيقة خلافه مع الزمالك
فجر أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ما كتبه اللاعب عبر السوشيال ميديا، وجاءت رسالته كالأتي: "انتظرت وصبرت كثيرا من أجل ما احبهم ويحبونني ولكن طفح الكيل ولن اصمت مرة اخرى"

الأهلي يتبرأ من التعاقد مع كهربا.. ويفجر مفاجأة عن أخبار شرائه
فجر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الأحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا .
وقال توفيق خلال تصريحاته على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير المذاع على قناة اون سبورت، إن مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء لم يتفاوضوا إطلاقا مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق.

ضربة لـ أردوغان .. قوات قسد تستعيد السيطرة على منطقة بـ رأس العين وتقتل 54 جنديا تركيا
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ذات الغالبية الكردية تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة الصناعة في مدينة رأس العين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قوات أردوغان تقتل 9 مدنيين من بينهم سياسية كردية
اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاتلين موالين لتركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق بشمال سوريا اليوم السبت لكن القوات المدعومة من تركيا سارعت بالنفي قائلة إنها لم تتقدم إلى هذا الطريق.

إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية أمريكية خلال حفل زفاف .. فيديو
أفادت وكالة رويترز البريطانية بحدوث إطلاق نار داخل كنيسة في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، خلل حفل زفاف.

نبيلة عبيد: تذوقت طعم سينما محمد خان فى الغرقانة
كشف الفنانة نبيلة عبيد عن سر موافقتها التعاون مع المخرج محمد خان فى بداية مشواره الفنى فى فيلم الغرقانة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اهم الأخبار.. القوات المسلحة: ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة.. وإحباط تسلل 217 فردا من جنسيات مختلفة.. المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. السعودية تمنح تأشيرات عمل فورية عبر الإنترنت

اخبار نادي الزمالك اليوم.. الزمالك يفاوض كهربا

ترشيحاتنا

أسباب تساقط شعر القطط الشيرازي .. الأخير سيدهشك

أزمة طارق حامد .. هانى حتحوت يكشف تفاصيل أزمة لاعب الزمالك ..فيديو

ترامب يعترف: أمريكا أزهقت ملايين الأرواح وأهدرت تريليونات في الشرق الأوسط

فتاة سعودية تغني في مقهى بجدة وترتدي قناعا على وجهها

ترامب يأمر بإرسال 50 مليار دولار إلى سوريا

راند البحيرى تفاجئ محمد رمضان بتعليق على فيديو قيادة الطائرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة