تصفيات آسيا .. الاجتماع الفني لمباراة السعودية وفلسطين غدا

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني، غدًا،الاثنين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



ويناقش الاجتماع الذي يحتضنه احد الفنادق في مدينة رام الله الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالمواجهة، وتحديد ألوان المنتخبين بحضور مراقب المباراة.



ويعقب الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي للفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والجزائري نور الدين ولد علي، وذلك للحديث عن الاستعدادات لهذه المباراة المهمة