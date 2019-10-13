ترامب يأمر بإرسال 50 مليار دولار إلى سوريا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرف 50 مليون دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار في سوريا وحماية الأقليات العرقية والدينية المضطهدة في البلاد.



وبحسب سكاي نيوز، سيوفر هذا التمويل مساعدة مالية طارئة للمدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وجهود المصالحة التي تدعم بشكل مباشر ضحايا الأقليات العرقية والدينية في النزاع.



وأضافت أنه سيتجه نحو زيادة المساءلة، وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات، وأمن المجتمع للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، ودعم الناجين من العنف المجتمعي والتعذيب.



ويأتي ذلك بعد أيام من انسحاب القوات الأمريكية من الحدود السورية التركية، ما أعقبه إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انطلاق عملية غزو للأراضي السورية بهدف قتال الأكراد.



