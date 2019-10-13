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منوعات

في أيام معدودة.. رجل أعمال يفقد 3.5 مليار دولار من ثروته

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت مجلة فوربس الأمريكية إن ثروة آدم نيومان مؤسس مجموعة "ويوورك" العملاقة في مجال تشارك المكاتب، قد تراجعت لتصبح 600 مليون دولار بعد ما كانت 4.1 مليارات دولار قبل 7 أشهر فقط.

وأضافت أن خلال 7 أشهر من الفشل في دخول البورصة في الوقت المحدد، فقد نيومان أكثر من 3.5 مليار دولار من ثروته، لتصبح مقدرة بـ600 مليون دولار فقط، بعد أن كان على قائمة أثرى أثرياء العالم في مارس الماضي.

وأوضحت أن نيومان صاحب الأربعين عامًا تطاله انتقادات واسعة بشأن أساليبه في الإدارة والمحاسبة، فضلا عن اتهامات بتضارب المصالح.

وكان نيومان قد استقال من مهامه كمدير عام للشركة التي أسسها في 2010 مع نهاية سبتمبر الاضي، بضغط من أعضاء كثر في مجلس إدارته، إلا أنه حافظ على نسبة الـ18% خاصته.

وتابعت أن "ويوورك" حاليًا أكثر من 500 موقع في 30 بلدًا ويعمل فيها 12 ألفا و500 شخص.

وتراجعت القيمة المفترضة للشركة من 47 مليار دولار، إلى أقل من 20 مليارًا خلال تقييم أخير في مطلع العام، مع اقتراب الدخول إلى بورصة "وول ستريت".
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