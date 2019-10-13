ريح نفسك.. سجّل قراءة عدادك تضمن فاتورة كهرباء سليمة

أخطاء وشكاوى عديدة من فواتير الكهرباء هذه الأيام ، بسبب اعتماد شركات التوزيع على إصدار الفواتير بنظام متوسط الاستهلاك، وعدم زيارة كشاف الكهرباء كل شهر لقراءة العداد، مما يؤدى إلى عدم دقة الفواتير، وفي أحيان كثيرة تصدر بقيمة أكثر من الاستهلاك الفعلى، كما يشكو المواطنون هذه الأيام بالفعل.





يقدم "صدى البلد" لقرائه، خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون الحاجة لزيارة الكشاف.





أولا: توجد طريقتان لتسجيل القراءة، الأولى بالدخول على الموقع الخاص بخدمات الكهرباء الذكية، والثانية عن طريق تحميل التطبيق وهو خاص بالتليفون المحمول.









ثانيا: بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي).





ثالثا: بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصي، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة).





رابعا: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.



