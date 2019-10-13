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فن

مهرجان الإسكندریة السينمائي يكشف حقيقة مشاركة أفلام لدول لا تدعم الوحدة العربية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
مهرجان الأسكندرية
مهرجان الأسكندرية
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شيري نبيل- أحمد ابراهيم
كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة عن حقيقة ما أثاره البعض من خلط فى جنسية فيلمي "مسك" للمخرج الإماراتى حميد السويدى المشارك فى مسابقة نور الشريف للفيلم العربى، وأن هناك جهات أسهمت فى دعم مشروعه منذ كان فكرة لدى مخرجه منذ 2014 وكان من بينها مؤسسة الدوحة للأفلام، وكذلك الفيلم السلوفينى "يوم جيد للعمل" للمخرج مارتن ترك والذى شاركت في دعمه أيضا عدة جهات من البوسنة وسلوفينيا وإذاعة تركية خاصة، وأكدت إدارة المهرجان عدم مشاركة أيا من هذه الدول ضمن دعم مشاريع الفيلمين مثل قطر أو تركيا، لأن تاريخ الدعم لهذه الأعمال كمشاريع وأفكار قبل تنفيذها يعود لسنوات سابقة.

وأضافت إدارة المهرجان أن عدد الأعمال السينمائية المعروضة فى المهرجان يزيد على 85 فيلمًا لدول البحر المتوسط التى لها علاقات جيدة مع مصر، ولهذا فإن المشاركة الإماراتية نابعة من هذا التوجه وهو دعم المهرجان للسينما العربية، خاصة دول مثل الإمارات والسعودية وعمان والكويت.

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