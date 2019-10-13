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أخبار العالم

كوريا الشمالية تطالب اليابان بتعويض عن غرق سفينة صيد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:23 ص
كوريا الشمالية تطالب
كوريا الشمالية تطالب اليابان بتعويض عن غرق سفينة صيد
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رويترز
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية إن وزارة الخارجية طالبت بشدة اليابان يوم السبت بدفع تعويض عن غرق سفينة صيد بعد تصادمها مع سفينة دورية يابانية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الخارجية في بيان نشرته الوكالة إن الحادث الذي وقع يوم الاثنين كانت متعمدا "وعمل من أعمال العصابات" من جانب اليابان التي عليها أن تتخذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأضاف المتحدث الذي لم يذكر اسمه "نطالب بشدة حكومة اليابان بدفع تعويض عن الخسارة المادية التي لحقت بنا نتيجة غرق السفينة... إذا تكرر هذا الحادث في المستقبل فستواجه اليابان تداعيات غير مرغوب فيها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن التصادم كان بسبب قارب الصيد الكوري الشمالي الذي تجاهل تحذيرات زورق دورية ياباني.

وأضاف المتحدث "لذلك قدمنا احتجاجا لدى كوريا الشمالية عبر السفارة في بكين. موقفنا من المسألة لم يتغير ولن نعلق على تصريحات فردية من كوريا الشمالية".

وقالت قوات خفر السواحل اليابانية يوم الاثنين إنها أنقذت طاقم سفينة صيد مؤلفا من 60 فردا من كوريا الشمالية بعد غرقها إثر اصطدامها بسفينة الدورية التي كانت تطاردها للخروج من المياه اليابانية.

غير أن مسؤول وزارة الخارجية في كوريا الشمالية شكك في ادعاء اليابان بأن انعطاف سفينة الصيد بشكل حاد تسبب في غرقها.

وأكد المسؤول في بيانه أن سفينة الصيد "كانت تبحر بصورة عادية".
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