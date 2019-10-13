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منوعات

ضبط ألماني يطعن المارة في مؤخراتهم.. والإصابات يصل عمقها لـ8 سم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبدو أنه مريض نفسي قام يوم أمس، السبت، بمهاجمة المارة في مدينة هامبورج الألماني وطعنهم في مؤخراتهم.

وقالت الشرطة إن عمق الطعنات وصل في بعض الأحيان إلى نحو 8 سنتيمترات.

وأضافت القناة أن الشاب نفذ أول هجوم له في الساعة الثالثة فجر السبت، ليتوارى عن الأنظار ويعاود الكرة في السادسة والنصف مساءً.

وتابعت أن من بين الضحايا شاب يبلغ من العمر 27 عامًا ورجل يبلغ من العمر 61 عامًا.

وتمكنت الشركة من إلقاء القبض على الشاب، 23 عاما، عقب الاعتداء الثالث، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمراض النفسية بأحد المستشفيات.

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