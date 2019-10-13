انتخابات تونس والرد على غزو أردوغان وزيارة بوتين.. أهم أخبار الصحف الإماراتية

تناولت الصحف الإماراتية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على استقبال الشيخ محمد بن زايد لرائدي الفضاء الإماراتيين.





*محمد بن زايد: رهان الإمارات علـى أبنائها هو الرابح





وبحسب الإمارات اليوم، عاد إلى الإمارات، أمس، رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بعد نجاح رحلة المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ورفع اسم الوطن عاليًا في سماء الإنجازات العلمية، وتحقيق حلم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمعانقة الفضاء.





واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رائدي الفضاء لدى وصولهما مطار الرئاسة عائدَين من روسيا، تقديرًا من قيادة الدولة واعتزازًا بأبناء الإمارات الذين يسهمون في رفعتها وبناء أمجادها بين الأمم.





وعاد برفقة هزاع وزميله النيادي، وفد من مركز محمد بن راشد للفضاء، وأعضاء فريق المركز الذين تابعوا المهمة الفضائية من مركز التحكم في المحطة الأرضية، التابعة لوكالة الفضاء الروسية.





وخاطب بن زايد هزاع وسلطان قائلًا: «أنتما نموذجان للشباب الذي نفخر به، ونراهن عليه للمنافسة الحقيقية والجادة في مضمار التطور والتقدم في العالم، وأنتما اليوم نموذج وقدوة حسنة لكل الشباب الإماراتي والعربي وستظل الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية مصدرًا للإلهام وحافزًا لشباب الوطن، للعمل بصدق من أجل رفعة الإمارات وتقدمها».





*التونسيون يحسمون «الرئاسة» اليوم بين سعيّد والقروي





وبحسب الخليج، يتوجه التونسيون مرة أخرى اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين المرشحين اللذين فازا في الدورة الأولى، وهما المرشح المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، في حين تتواصل اليوم عملية الاقتراع للتونسيين المقيمين في الخارج، والتي بدأت يوم أمس الأول الجمعة.





ودعا لهذه الانتخابات في الداخل والخارج حوالي سبعة ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين.





وقبيل دخول البلاد في الصمت الانتخابي بساعات، التقى القروي وسعيّد وجهًا لوجه، الجمعة، في مناظرة تلفزيونية، وكان تصافحهما قد لفت الأنظار الى رقي الديمقراطية التونسية.





وتحدث المرشحان في المناظرة عن عدة قضايا مهمة تشغل الشارع التونسي، في محاولة أخيرة منهما لاجتذاب أصوات الناخبين.





وتعهد المرشحان بعدم السماح بدخول يهود يحملون جوازات سفر «إسرائيلية» إلى تونس. وقال سعيّد إنه لن يكون مسموحًا، إذا ما وصل إلى الرئاسة، دخول سياح «إسرائيليين» إلى تونس بجوازات سفر «إسرائيلية»، ولكنه أكد تسامحه مع اليهود.





من جهته، أوضح القروي أن تونس ستتبنى موقف فلسطين بشكل دائم في صراعها مع «إسرائيل»، وأنه مع قانون يجرم التطبيع مع «إسرائيل». كما أعلن أن الدخول إلى تونس بجوازات سفر «إسرائيلية» لن يكون مسموحًا.





*ألغام الميليشيا تغتال براءة الطفولة في اليمن





وبحسب البيان، بين ناري التجنيد القسري وألغام ميليشيا الحوثي يعيش أطفال اليمن، فضلًا عن الفقر والأوبئة التي جلبها الانقلاب الحوثي، وما تبع ذلك من إجراءات وممارسات أحالت حياة اليمنيين إلى جحيم لا يطاق. لم تكتفِ الميليشيا بنشر الدمار ولا تجنيد الصغار والدفع بهم لمحرقة الحرب، بل زرعت مئات الآلاف من الألغام الأرضية في كل المناطق التي مرت عليها، محوّلة حياة الأطفال وأسرهم إلى مآسٍ مستمرة تحصد كل يوم ضحايا أكثر وتحوّل الحياة إلى مآتم وسرادق عزاء.





لقد أسفر انفجار لغم أرضي في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، والتي تتعرض منازلها وتجمعاتها السكانية لقصف يومي من الميليشيا، عن مقتل وإصابة ستة أطفال، بعد أن زرعت الميليشيا اللغم قرب التجمعات السكانية ومحيط الأراضي الزراعية، حيث كان الأطفال يلعبون في منطقة وادي نخلة شرق مديرية حيس، عندما انفجر بهم لغم أرضي أودى بحياة أربعة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة.





زرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العامة، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما تسبّب في سقوط مئات الضحايا في صفوف من المدنيين جلهم من النساء والأطفال.





*وحشية تركية في سوريا.. نهب وإعدامات وتمثيل بالجثث





وبحسب الخليج، لوّح الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، أمس السبت، بإجراءات دبلوماسية واقتصادية وتجارية وعسكرية ضد أنقرة، ردًا على عمليتها العسكرية الأحادية في شمال شرقي سوريا.





وشددت دولة الإمارات في الاجتماع على مطالبة تركيا بسحب قواتها وكل القوات الأجنبية التي استباحت أراضي سوريا، والدفع نحو إنجاح الحل السياسي، مؤكدة أن الحد الأدنى للعمل العربي المشترك يفرض موقفًا حازمًا للتصدي لهذا الانتهاك السافر لسيادة بلد عربي، والذي يعتبر أيضًا اعتداء على الأمن القومي العربي، كما جددت إدانتها واستنكارها بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره عملًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا، وأعلنت رفضها لأي خطوات أو إجراءات تأتي كنتيجة لهذا العدوان، باعتبارها غير قانونية وتخالف القوانين الدولية.





وعبّر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع، عن قلق الإمارات العميق من الانعكاسات السلبية على الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتداعيات العدوان على هذه الأوضاع، محذرًا من فاجعة إنسانية جديدة على أبواب الشتاء، فضلًا عن شبهات استحداث تغيير ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، من خلال تبني موقف حازم وجاد إزاء هذا العدوان.





*بوتين: روسيا والإمارات تضبطان ساعات نشاطهما على توقيت واحد





وبحسب الخليج، نوّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقة بلاده مع السعودية والإمارات، وذلك قبيل زيارة يقوم بها إلى البلدين غدًا وبعد غد، ليبحث خلالها عددًا من القضايا التي تهم المنطقة والعالم.





وأشاد بوتين في لقاءات مع قنوات «سكاي نيوز عربية»، و«العربية»، و«روسيا اليوم»، في مدينة سوتشي، ستبث اليوم الأحد، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت الإمارات، 9:00 بتوقيت جرينيتش، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة ومساهمتها في حل الأزمات وتعزيز الاستقرار.





وقال الرئيس الروسي: «الإمارات طبعًا تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة، وتلعب دون أي مبالغة دورًا يعزز الاستقرار. لن أكشف سرًا كبيرًا إذا قلت إننا على اتصال دائم مع قيادة الإمارات؛ بل نشأت لدينا تقاليد وممارسات معينة، فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد في اتجاهات وقضايا مختلفة، ونقوم بذلك كما أرى لما فيه فائدة كبيرة ليس لكلا الطرفين فحسب؛ بل للمنطقة بأسرها».



