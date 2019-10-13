Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدولار يسجل 16.23 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 13 - 10 -2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
سجّل سعر الدولار، اليوم الأحد 13 - 10 -2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، استقرارًا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع، وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 13 - 10 -2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13 - 10 -2019 بيع 16.23 جنيه، وشراء 16.33 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو اليوم، اليوم الأحد 13 - 10 -2019 بيع 16.80 جنيه، وشراء 18.01 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، السبت 12 - 10 - 2019 بيع 19.81 جنيه، وشراء 20.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، اليوم الأحد 13 - 10 -2019 بيع 53.13 جنيه، وشراء 53.72 جنيه.

سعر الريال السعودي
سجل سعر الريال السعودي اليوم، اليوم الأحد 13 - 10 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.35 جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم 15 - 9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

سعر الدولار اليوم الأحد 22 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

سعر الدولار اليوم الأحد 29 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019.. فيديو

سعر الدولار اليوم 1 - 10 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 10 - 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

جمعية عمومية في الأهلي

في أيام معدودة.. رجل أعمال يفقد 3.5 مليار دولار من ثروته

لحظة اغتيال سياسية كردية على يد قوات أردوغان .. فيديو

مدرب الإسماعيلي السابق: إيهاب جلال أفضل من حسام البدري

أبو هشيمة يهدد بفضح مسئولين بـ قطر في حالة عدم الإفراج عن المتهمين المصريين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية