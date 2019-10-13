ليس لأصحاب القلوب الضعيفة.. رسالة من كردية تحمل جثة طفلتها إلى أردوغان.. فيديو

"ماذا يريد أردوغان منا؟"، جملة قالتها سيدة كردية تحمل طفلتها المقتولة برصاص القوات التركية التي تشن عملية عسكرية موسعة في شمال سوريا.



في مشهد مؤثر لامرأة كردية قتلت طفلتها التي لا تتجاوز 5 أعوام، وجهت امرأة كردية رسالة لرجب طيب أردوغان الرئيس التركي متسائلة: "ماذا يريد من هذه الطفلة المقتولة؟".



لقي المقطع رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبثته وسائل إعلامية، إذ يجسد معاناة الأكراد والمدنيين في سوريا جراء العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية.



وتظهر السيدة الكردية في المقطع وهي تبكي حاملة جثة طفلتها متسائلة عن حقوق الأكراد، كما تحدثت عن "خيانة أمريكا"، متهمة أردوغان بذبح الأطفال والمدنيين في سوريا.



وتفاعل المغردون والمتابعون مع المقطع معربين عن تضامنهم مع السيدة الكردية وطفلتها الذين وقعوا ضحية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية.



كان رجب طيب أردوغان أطلق عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام"، مستهدفا الأكراد والمدنيين شمالي سوريا، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا وإصابة مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء.