فلكيا: 28 أكتوبر الحالى موعد ميلاد هلال ربيع أول

وأوضح الدكتور جاد محمد القاضى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن القمر يكتمل بدرا الليلة ويمثل انتصافا لشهر صفر وفي هذا اليوم يكون القمر قد وصل إلى منتصف دورته حول الأرض، بالتحديد في ليلة 14 من الشهر القمرى، والمعروفة علميا وجماهيري "بليلة البدر".





وأضاف أن ظهور القمر في مراحل مختلفة يحدث عندما تتغير الإحداثيات الهندسية لكل من مواقع الشمس والأرض والقمر، ويكون موقع كل من الشمس والقمر على جانبي الأرض متقابلين.

قال الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن يوم ٢٨ أكتوبر الحالى هو موعد ميلاد هلال شهر ربيع أول، موضحا أن دار الإفتاء المصرية ستعلن بداية الشهر لتحديد موعد المولد النبوى الشريف.