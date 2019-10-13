Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسيت النوم وأيامه.. حنان مطاوع تتصدر جوجل بسبب ابنتها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
Advertisements
آيه عاطف
تصدّرت الفنانة حنان مطاوع مؤشر البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي بعد أن كشفت في لقاء تلفزيوني كواليس فترة حملها وولادتها، قائلة:" أنا مبعرفش اتعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين خالص".

وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة: "عرفت خبر حملي أثناء تصوير مسلسل لمس أكتاف في شهر رمضان".

وتابعت: "قررنا منقولش حاجة عن الحمل إلى أن تنتهي فترة الحمل، وكنت اعاني من مشاكل في الظهر".

وأكملت: "انا كنت حامل في مسلسل لمس اكتاف وعندما انتهيت من تصوير المسلسل كنت في الشهر السادس".

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها أعلنت عن إنجابها لابنتها، عبر نشر صورة لها مع زوجها وطفلتهما، من داخل غرفة العمليات.

وأضافت حنان مطاوع قائلة: "زوجي كان خايف ومتوتر جدا داخل غرفة العمليات، وكان بيقول للدكتور فيه صوت في الجهاز، وكنت أؤكد له انه لازم يعمل صوت لانه جهاز نبضات القلب".

وتابعت حنان مطاوع: "أي واحدة بتنام ومخلفتش، بقول لها استمتعي بكل لحظة نوم، أنا نسيت النوم وأيامه وساعات بنام 10 دقائق فقط وبنتي تصحى من النوم وهي صوتها عالي جدا".

وقالت الفنانة حنان مطاوع، إنها شاركت في مهرجان الجونة السينمائي بعد ولادتها، وانها قررت الذهاب إلى المهرجان ومعها ابنتها وزوجي.

وأضافت حنان مطاوع قائلة:" ذهبت إلى مهرجان الجونة ومعايا القبيلة كلها، وكان معايا بنتي وزوجي والمربية".

وتابعت حنان مطاوع:" قررت أنا وزوجي إننا منقولش حاجة عن الحمل إلى أن تنتهي فترة الحمل، وكنت اعاني من مشاكل في الظهر".

وأكملت حنان مطاوع: "انا كنت حامل في مسلسل لمس اكتاف، وعندما انتهيت من تصوير المسلسل كنت في الشهر السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع تكشف سبب إخفاء حملها.. فيديو

في أول ظهور بعد الولادة..حنان مطاوع: صورت لمس أكتاف وأنا حامل في السادس.. فيديو

بنتي بتصحى كل 10 دقايق.. حنان مطاوع بعد إنجابها: نسيت النوم وأيامه.. فيديو

حنان مطاوع: بنتي شاركت معايا في مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

أخبار التوك شو.. محمد أبو العينين يستجيب لصناع الخير ويتكفل بزراعة 100 قرنية.. زوجة ضحية المدرسة بالإسكندرية: طلبت النجدة ولم يغثني أحد من المدرسين

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

ترشيحاتنا

لحظة اغتيال سياسية كردية على يد قوات أردوغان .. فيديو

برلماني: 3 أسباب وراء انخفاض أسعار الذهب

دعاء بعد الصلاة .. أذكار وأدعية احرص عليها بعد الفريضة

ترامب يأمر بإرسال 50 مليار دولار إلى سوريا

كرة القدم vs السياسة.. ليفربول يحصل على ضمانات لحماية محمد صلاح في قطر

الحكمة من الصلاة على سيدنا إبراهيم دون سائر الأنبياء في التشهد.. الإفتاء تبينها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا شيحة الأكبر تخطف الأنظار بجمالها .. والجمهور: أحلى عائلة

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

بفستان منقوش .. رانيا فريد شوقي في إطلالة أنثوية