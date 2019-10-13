نسيت النوم وأيامه.. حنان مطاوع تتصدر جوجل بسبب ابنتها

تصدّرت الفنانة حنان مطاوع مؤشر البحث جوجل لليوم الثاني على التوالي بعد أن كشفت في لقاء تلفزيوني كواليس فترة حملها وولادتها، قائلة:" أنا مبعرفش اتعامل مع الأطفال اللي لسه مولودين خالص".





وأضافت حنان مطاوع في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، قائلة: "عرفت خبر حملي أثناء تصوير مسلسل لمس أكتاف في شهر رمضان".





وتابعت: "قررنا منقولش حاجة عن الحمل إلى أن تنتهي فترة الحمل، وكنت اعاني من مشاكل في الظهر".





وأكملت: "انا كنت حامل في مسلسل لمس اكتاف وعندما انتهيت من تصوير المسلسل كنت في الشهر السادس".





قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها أعلنت عن إنجابها لابنتها، عبر نشر صورة لها مع زوجها وطفلتهما، من داخل غرفة العمليات.





وأضافت حنان مطاوع قائلة: "زوجي كان خايف ومتوتر جدا داخل غرفة العمليات، وكان بيقول للدكتور فيه صوت في الجهاز، وكنت أؤكد له انه لازم يعمل صوت لانه جهاز نبضات القلب".





وتابعت حنان مطاوع: "أي واحدة بتنام ومخلفتش، بقول لها استمتعي بكل لحظة نوم، أنا نسيت النوم وأيامه وساعات بنام 10 دقائق فقط وبنتي تصحى من النوم وهي صوتها عالي جدا".





وقالت الفنانة حنان مطاوع، إنها شاركت في مهرجان الجونة السينمائي بعد ولادتها، وانها قررت الذهاب إلى المهرجان ومعها ابنتها وزوجي.





وأضافت حنان مطاوع قائلة:" ذهبت إلى مهرجان الجونة ومعايا القبيلة كلها، وكان معايا بنتي وزوجي والمربية".





وتابعت حنان مطاوع:" قررت أنا وزوجي إننا منقولش حاجة عن الحمل إلى أن تنتهي فترة الحمل، وكنت اعاني من مشاكل في الظهر".



