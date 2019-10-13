الصحف الكويتية.. الجار الله: لم نبلَّغ بسحب القوات الأمريكية من المنطقة.. السعودية: استقبال تعزيزات إضافية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة.. والتونسيون ينتخبون رئيسا جديدا للبلاد

11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

السعودية: حريصون على أمن الملاحة البحرية

طهران: مستعدون للحوار مع الرياض دون وساطة

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

أمريكا تهدد تركيا بعقوبات.. وأنقرة: سنرد بالمثل

ترامب يواجه خصومه الديموقراطيين بالسخرية

16 قتيلا بهجوم على مسجد في بوركينا فاسو

وأفادت صحيفة "الوطن" بمصرع 16 شخصا وإصابة اثنين بجروح خطيرة فى هجوم على مسجد فى شمال بوركينا فاسو المضطرب، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية أمس، السبت.





وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رجال مسلحين هاجموا المسجد الكبير في سلموسي وقتلوا 16 شخصا على الأقل".





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، أبرزت صحيفة "الجريدة" نفى نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ما تردد عن سحب الولايات المتحدة الأمريكية جنودها من المنطقة، مؤكدًا أن الكويت لم تبلّغ بأي نية لعمليات سحب القوات أو حتى تخفيضها.وقال الجار الله، في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته احتفال السفارة الإسبانية بعيدها الوطني، مساء الخميس الماضي، إن العمليات العسكرية التركية في سورية من شأنها أن تعقد الموقف وتزيد التصعيد والتوتر والتهديد المباشر للأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض فرص السلام للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.وقالت صحيفة "القبس" إن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له قد وصلوا إلى عاصمة جمهورية صربيا (بلغراد) أمس، للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 المزمع عقده خلال الفترة من 13 إلى 17 الجاري. وكان في استقبال الغانم لدى وصوله ممثل وزارة الخارجية الصربية المستشار ساشا يوفانوفيتش، وسفير الكويت لدى صربيا يوسف عبد الصمد وعدد من أركان السفارة.وأوضحت الصحيفة أنه في إطار الإجراءات المشددة لتضييق الخناق على التعاملات المالية المشبوهة، كشفت مصادر مطلعة لـ "القبس" عن تحقيقات مكثفة تجريها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية مع أصحاب 11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقالت المصادر المعنية إن الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، توصلت إلى أن هذه الشركات، التي تعمل في مجالي العقارات والصرافة، شرعت في إجراء تحويلات مالية تقدر بملايين الدنانير بالتنسيق مع جهات خارجية، وقبيل نجاحها في التحويل جرى استدعاء أصحابها وعدد من العاملين فيها كانوا تحت الرصد والمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية.وأفادت صحيفة "الراي" باستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم، الأحد، عند مستوى 0.303 دينار، بينما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.335 دينار مقارنة بأسعار صرف الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع الى 384ر0 دينار في حين تراجع الفرنك السويسري إلى مستوى 304ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغير.عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الأنباء" تأكيد المملكة العربية السعودية التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» أنه: «عند الساعة (11:47) من يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري تم استقبال بريد إلكتروني من المحطة الساحلية ب‍جدة يتضمن تلقيهم رسالة إلكترونية من كابتن الناقلة "سابنتي" التي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ«كسر»، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.في سياق متصل، قالت صحيفة "الجريدة" إن مصدرا مسئولا بوزارة الدفاع السعودية، أكد أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقًا من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية، في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.وسلطت صحيفة "الوطن" الضوء على انتخاب التونسيون، اليوم، الأحد، رئيسا جديدا للبلاد، ويختارون بين نبيل القروي رجل الإعلام الملاحق بتهمة غسل أموال، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي تفتح أبوابها اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي على أن تغلق السادسة مساء باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.وفي شأن آخر، ذكرت الوطن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين تركزت في مدينة القدس المحتلة.ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، فقد "طالت الاعتقالات قاصرين وشبانا من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة".ونقلت عن شهود عليان أن قوات الاحتلال اقتحمت المنازل وفتشتها وبعثرت محتوياتها خلال حملة الاعتقالات.وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد إيران استعدادها للحوار مع المملكة العربية السعودية وباقي دول المنطقة من دون وسطاء، معربة في الوقت ذاته عن ترحيبها بمساعي الوساطة من أي دولة في هذا الخصوص على أساس حسن النوايا.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن «الوساطة بين طهران والرياض غير مدرجة في أجندة زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحالية إلى إيران، حيث من المقرر أن يلتقي، اليوم، مسئولين إيرانيين في مقدمتهم: الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بحسب ما أكدت رئاسة الوزراء والخارجية الباكستانيتان». وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا، للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة عمران خان بين الرياض وطهران.وأوضحت صحيفة "الوطن" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال إن الرئيس دونالد ترامب فوض مسئولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة "كبيرة للغاية" على تركيا بعد أن شنت هجوما في شمال شرق سوريا، مضيفا أن البنوك تصلها إخطارات بذلك.وأوضح منوتشين أن الولايات المتحدة لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة.وقال: "نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة".وأضاف: "هذه عقوبات قوية جدا. نأمل ألّا نضطر لاستخدامها لكن بمقدورنا أن نصيب الاقتصاد التركي بالشلل إذا أردنا".دوليا، ذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصل حملته الانتخابية، مركزا الهجوم على خصومه الديمقراطيين لتعبئة مؤيديه استعدادا لاستحقاق عام 2020 الرئاسي، في ظل تعقد التحقيقات التي يجرونها لبدء إجراءات لعزله.وقال من ليك تشالز في لويزيانا إن «ما يجري الآن هو عار»، مصورا نفسه كضحية لمؤامرة حرض عليها تحالف بين «الديمقراطيين الفاسدين» و«الإعلام الكاذب».ولم يوفر ترامب «المبلغ» الذي فجر فضيحة الاتصال الهاتفي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تعرف بـ «أوكرانيا غيت»، وأدى لاتهامه بمحاولة الضغط عليه للإيقاع بمنافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن. وسخر منه معتبرا أن الإجراءات التي يمكن البدء بها لعزله من منصبه هي مجرد «كلام فارغ»، كما هاجم ترامب بشدة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الذي أطلقت صافرة التحقيقات الممهدة لعزله. وقال وسط تصفيق مناصريه «كنت أعتقد أنها تحب هذا البلد لكن نانسي بيلوسي تكره الولايات المتحدة الأمريكية».وذكرت صحيفة "القبس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع أمس، السبت، عن قراره سحب القوات من شمال شرق سوريا وقال للنشطاء المسيحيين المحافظين إن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لحماية حدودها.وقال ترامب في كلمة ألقاها في مؤتمر سنوي للمحافظين المتدينين في واشنطن: «لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل».وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة في إدارته كيفن ماكالينان، ليصبح أحدث مسئول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين طردوا من هذه الإدارة.وقال: «كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة. لقد عملنا معا بشكل جيد، حيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ». وعلى عادته في إقالة أعضاء إدارته السابقين، كتب ترامب على تويتر قائلا: «كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب في أن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل الى القطاع الخاص».وأوضحت صحيفة "القبس" أن فرنسا قررت تجميد جميع صادرات السلاح لتركيا على خلفية هجومها على سوريا.وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الأربعاء الماضي شن عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء، ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.وأضاف المصدر أن 13 قتلوا في الحال وتوفي 3 متأثرين بجراحهم في وقت لاحق.وذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة تشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية، وتتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.وأوضحت صحيفة "الراي" أن البولنديين يدلون بأصواتهم اليوم في انتخابات تشريعية يرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، بدون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت.ويجري الاقتراع من الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش حتى الساعة 19:00 في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها الرسمية الأولية غدا على الأرجح.