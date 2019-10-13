سياسي سعودي: قرارات محمد بن سلمان جعلت للسعودية صوتا مسموعا

قال الدكتور سامي العثمان، مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، إن التغييرات التي أحدثتها سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الداخل السعودي لاقت قبولا كبيرا بين السعوديين، رغم أن «إرضاء كل الناس غاية لا تدرك»، إذ إن كل القرارات التي صدرت حتى الآن من ولي العهد تصب في الصالح العام.



وأكد الدكتور سامي العثمان، أن "قرارات الأمير محمد بن سلمان كانت لصالح المملكة، والجميع يدرك ذلك، بل إننا نعتبره نعمة من الله عز وجل، إذ إن أول شيء يهم السعوديين هو الجيش والتسليح العسكري، وولي العهد استطاع أن يؤسس لصناعة عسكرية داخل السعودية لم تكن موجودة في السابق، واستطاع أن يبني جيشا سعوديا بناء متكاملا، ولديه الاستعداد والجاهزية، وزوده بمختلف المعدات وأكثرها تقدمها، لأنه إذا لم يكن هناك توازن في القوى فلا يمكن أن يكون هناك صوت للمملكة أو لغيرها".



وأوضح مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات أن توازن القوى في المنطقة قضية وجود بين السعودية وإيران، وهو مما أخذه الأمير محمد بن سلمان في الاعتبار، فقام ببناء الجيش بصورة جديدة وأعطاه هيبة بحيث أصبحت إيران تخشى هذا الجيش، لأنها تدرك أن المملكة اليوم لديها جاهزية في أي لحظة لمواجهتها، في حين لم تكن هذه الجاهزية موجودة في السابق، فالأمير محمد بن سلمان شاب لديه فكر حضاري جديد، ولهذا استطاع أن يطور المنظومة الدافعية والهجومية للجيش.



وأضاف أن اهتمام الأمير محمد بن سلمان بالجيش وتسليحه كان من أهم الأمور التي جعلت الشعب السعودي يعيش حالة من الاستقرار والأمن ويشعر بالوضع الجيد لبلده، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي الآن يعاني من الكساد، وبطبيعة الحال فإن المملكة جزء من العالم، والأمير محمد بن سلمان يحاول أن يسعى للإصلاح بكل الطرق والوسائل المتاحة، قد تكون بعض الجزئيات في الإصلاح بطيئة إنما في النهاية الأهداف واضحة وستتحقق.



وأشار سامي العثمان، إلى أن تنويع الاقتصاد في السعودية وعدم اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، توجه عام في الخليج وليس في السعودية فقط، لأن النفط لن يستمر طويلا، والأمير محمد بن سلمان اتخذ خطوات جيدة في هذا الملف، واستطاع أن يشجع على وجود البدائل، فاليوم ميزانية المملكة متزنة اقتصادية، ولدى المملكة انتعاش اقتصادي وحراك جيد قياسا بدول العالم.



وقال إن سياسية الأمير محمد بن سلمان أدت إلى انتعاش التجارة البينية بين المملكة ودول العالم، بعيدا عن النفط، وأيضا نفذ العديد من المشاريع التي لا تعتمد على النفط بقدر ما تعتمد على مداخيل أخرى، وصناديق استثمار عديدة، مؤكدا أن المستقبل واعد ومشرق للاقتصاد السعودي القادم.



وأضاف الإعلامي السعودي أن هناك آثارا غير محببة لهذا الإصلاح نظرا لأن بعض الأسعار ارتفعت وبعض المداخيل انخفضت، لكن هذا الأمر جيد بالقياس بدول العالم، وفوق هذا قام الأمير محمد بن سلمان بتأسيس صندوق لمساعدة المواطن السعودي، وهو «حساب المواطن»، وهو يساعد إلى حد ما، ما الأخذ في الاعتبار أن «إرضاء الناس غاية لا تدرك»، لافتا إلى أن البنية التحتية السعودية مكتملة اليوم والخدمات جيدة، وبالنهاية القضية هي «قضية وطن» والوصول إلى التنمية بشكل متدرج وجيد.