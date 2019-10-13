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حوادث

التأديبية تعاقب سائقا وملاحظا في قضية قطار الإسكندرية بالفصل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
حادث قطار إسكندرية
حادث قطار إسكندرية
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أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها الرادع بجلسة ٢٣/٦/٢٠١٩ في القضية الشهيرة إعلاميًا بحادث قطار إسكندرية، والذي وقع في ١٣ / ٨ / ٢٠١٧ وأودى بحياة ثلاثة وأربعين مواطنًا وإصابة مائتين وستة وثلاثين آخرين، وإلحاق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة السكة الحديد قدرت بنحو ثمانين مليونا وستمائة وثلاثة آلاف جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من قائد القطار رقم ١٣ التابع لمنطقة القاهرة بهيئة السكة الحديد، وملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، بالفصل من الخدمة، ومعاقبة قائد ومساعد قائد القطار رقم ٥٧١ التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بهيئة السكة الحديد بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه كل منهما قبل الترقية .

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات قد باشر التحقيقات في الواقعة بالقضية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتي انتهت فيها إلى إحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة التأديبية، وذلك إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من ثبوت مسئولية المتهمين آنفي الذكر.

وبناءً عليه، أحالت النيابة الإدارية المتهمين المذكورين جميعًا للمحاكمة التأديبية، والتي أصدرت حكمها المتقدم، بحسب ما أعلن المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.
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