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منوعات

مصر تحقق أعلى مشاركة في جائزة اتصالات لكتاب الطفل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
حققت مصر أعلى نسبة مشاركة في جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة "اتصالات"، في دورتها الحادية عشر، حيث سجلت 41 مشاركة من بين 175 طلب مشاركة استلمتها الجائزة من 18 دولة عربية وأجنبية.

وشملت المشاركات من جميع الدول مختلف فئات الجائزة، حيث سجلت فئة "كتب الأطفال" 98 مشاركة فيما تقدم لفئة "كتب اليافعين" 68 مشاركة، بالإضافة إلى 9 مشاركات في فئة "الكتب الصامتة"، التي أضافها المجلس في العام الجاري لأول مرة إلى فئات الجائزة.

وتنوعت المشاركات في الجائزة التي تعد الأكبر من نوعها في مجال أدب الطفل على مستوى الوطن العربي، من مختلف الدول سواء من دور نشر عربية في دول أجنبية مثل أمريكا، وكندا، وفرنسا، وجزر السولومون، بالإضافة إلى مشاركات من دول عربية مثل لبنان، والأردن، والسعودية، والبحرين، والعراق، وفلسطين، والمغرب، وتونس، وغيرهم.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث وصل عدد المشاركات إلى 35 مشاركة، وحقق لبنان المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاركات بواقع 32 مشاركة.

وأشارت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن حجم المشاركات التي استقبلتها جائزة اتصالات لكتاب الطفل يعكس حضور الجائزة وأهمية دورها على المستويين المحلي والعربي؛ فالجائزة وضعت منذ انطلاقها النهوض بجودة كتاب الطفل العربي أولوية في قائمة أهدافها، وهذا ما لمسناه من مشاركات الدورة الجديدة من الجائزة.
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