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توك شو

إحياء داعش وتصدير اللاجئين.. باحثة تكشف الأهداف الخبيثة للعدوان التركى على سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:16 م
العدوان التركي
العدوان التركي
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة نوران عوضين الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات إن العدوان التركي على سوريا هدفه عودة تنظيم داعش الإرهابى إلى الساحة من جديد وإعادة إحيائه .

وأضافت الباحثه بالمركز المصرى للفكر والدراسات لـ "أكسترا نيوز" أن استمرار العملية العسكرية التركية سيؤدى الى نتيجتين الأولى عوده تنظيم داعش للظهور مرة اخرى والانتشار بشكل أوسع ولا احد يعرف خريطة الانتشار او الخطة القادمة لهذا التنظيم، والثانية تصدير اللاجئين والهجرة غير الشرعية لإعادة سيناريو الفترة ما بين 2014 الى 2016 .

وأضافت، أن أزمة الهجرة غير الشرعية تتمثل فى إيجاد عددًا من النازحين تقدره الإدارة الذاتية بحوالى 200 الف هذا العدد يمكن ان يتحول لأعداد مهاجرين ولاجئين فى دول الشرق الاوسط .

وتوقعت زيادة ثقل العبء على الدول التي تستقبل اللاجئين وهذا ما يقلق أوروبا بشكل كبير، مضيفة أن أردوغان هدد الدول الأوروبية صراحة بأن غير الموافق على العملية يمكن إرسال 3.5 مليون لاجئ تستضيفهم تركيا إليه.

وأكدت أن هذا الحديث لا يقتصر على أزمة اللاجئين فقط ولكن أزمات التطرف الناتجة عن اختلاف الهويات وذلك على سبيل المثال.
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