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أخبار العالم

مسؤول أغاني : مقتل رئيس مقاطعة جاجاتو في كابول على أيد مسلحي طالبان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
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أ ش أ
قتل رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني قوله اليوم الأحد "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد في وقت متأخر من يوم أمس السبت".

قال مكتب حاكم وردك إن رئيس المقاطعة قتل أمس في كابول، بينما كان يحضر ورشة عمل نظمت لحكام المناطق في كابول.
وفي الوقت نفسه ، أعلنت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها عن اغتيال المسئول الأفغاني.
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