ليلة سقوط مروجى مخدر الهيروين بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين من مروجى المواد المخدرة حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين واخطرت النيابة فتولت التحقيق





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبيةـ إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط إبراهيم ا ف 40 سنة عاطل والسابق إتهامه في 2 قضية ( مخدرات ) وبحوزته الآتى (سلاح نارى بندقية آليه مطموسة الأرقام - عدد 7 طلقة من ذات العيار كمية من مسحوق الهيروين تزن 300 جرام - مبلغ 2051 جنيها - هاتف محمول ) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.





وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط أحمد " ا م " عاطل ومقيم سنديون - دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركو شوت جن و 3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 140جرام ومبلغ 160 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.





كما تمكن ضباط وحده مباحث قسم شرطة قليوب من ضبط كل من إبراهيم ج ا " سنة عاطل ومقيم سبك الاحد – اشمون – منوفية وهاني م ع " 27 سنة عاطل ومقيم سبك الاحد – اشمون – منوفية وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 120 جراما ومبلغ 240 جنيها وهاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.



