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أخبار البلد

سامي العثمان: إيران هي العدو الأول للعرب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:31 م
الإعلامي السعودي
الإعلامي السعودي سامي العثمان يتحدث لـ صدى البلد
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حوار: مـــحــمــــد مــجـــــدي - تصوير: صلاح مهدي
أكد سامي العثمان، رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم، مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، إن العدو الأساسي للعرب هو إيران وليس إسرائيل.

وأضاف «العثمان» في حوار لـ«صدى البلد» أنه لا قبول للتعامل مع إسرائيل أو التطبيع مع إسرائيل، إلا بعد إعادة الأراضي العربية إلى أهلها، لكن في النهاية فإن إيران هي العدو الأول للعرب، لأن فكرها عنصري عرقي فارسي، تريد أن تعمم هذه العرقية وهذه العنصرية في العالم العربي، وبالتالي تحكم هذه المنطقة.

وأكد أن إيران هي من تمارس الحرب الطائفية وتنشر ثقافة الطائفية في العالم العربي والعالم كله، حتى في جنوب إفريقيا، حيث إن إيران لديها مشروع الهوية والعرقية والعنصرية وتهتم جسور الدين للوصول إلى هدفها، مشيرا إلى أن إيران وصل تواجدها إلى كل إفريقيا، ووصلت حتى إلى جذر القمر، كما أنها استطاعت أن تخترق كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وتغزو العمق الإفريقي، في حين العرب لم يكن لديهم أي رد فعل، إلى أن جاءت الصحوة على يد الأمير محمد بن سلمان، وهو يستوعب الأمر وبدأ يواجهه بشكل جيد ولابد من مشاركة الدول العربية، وأن تعي أن إيران هي الخطر والتمدد السرطاني القادم في داخل وجسد الأمة العربية وليست إسرائيل.

وقال سامي العثمان: إن هناك تقاربا سنيا شيعيا جيدا في السعودية، فلدينا تقارب مع شيعة العراق، فالمملكة ليس لدية أية مشكلة مع الشيعة نهائيا، بل إن هناك شيعة في السعودية وهم شركاء في الوطن،
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