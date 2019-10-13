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رياضة

ألمانيا في مهمة سهلة أمام إستونيا بتصفيات يورو 2020

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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محمد السعيد
يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على نظيره إستونيا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بتصفيات يورو 2020.

ويسعى منتخب ألمانيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل، بينما يطمح منتخب إستونيا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل منتخب ألمانيا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، خلف منتخب هولندا المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتزيل منتخب إستونيا جدول التريب بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، كازاخسان مع بلجيكا، المجر مع إذربيجان، قبرص مع روسيا، ويلز مع كرواتيا، روسيا البيضاء مع هولندا، سلوفينيا مع النمسا، بولندا مع مقدونيا الشمالية.

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