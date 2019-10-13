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برلمان

فصل 1070 معلماً إخوانياً.. برلمانية تطالب بتعميم القرار على جميع مؤسسات الدولة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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معتز الخصوصى
أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التربية التعليم والخاص بفصل 1070 معلماً تابعاً للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، خاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة.

وأشارت إيناس عبد الحليم فى بيان صحفى لها إلى أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون ان يتم اتخاذ أي موقف تجاههم، لاسيما أن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصًا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.

ولفتت إلى أنه وفقًا لقانون الإرهاب وكذلك حالة الطوارئ فإنه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددًا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتماؤه للجماعات المتطرفة، أو مارس أى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن.
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