فصل 1070 معلماً إخوانياً.. برلمانية تطالب بتعميم القرار على جميع مؤسسات الدولة

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزير التربية التعليم والخاص بفصل 1070 معلماً تابعاً للوزارة، بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان، مطالبة بضرورة اتباع هذا الأمر في جميع مؤسسات الدولة، خاصة الجامعات والمؤسسات الإدارية الهامة.





وأشارت إيناس عبد الحليم فى بيان صحفى لها إلى أنه لا تزال الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون ان يتم اتخاذ أي موقف تجاههم، لاسيما أن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصًا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.



